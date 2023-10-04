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The Guardian: Мишель назвал 2030 год сроком вступления Украины в ЕС наугад

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Глава Евросовета Шарль Мишель, говоря о возможных сроках присоединения Украины к Европейскому союзу, назвал 2030 год «наугад», пишет газета The Guardian.
The Guardian: Мишель назвал 2030 год сроком вступления Украины в ЕС наугад
  • AP

Ранее Мишель допустил, что Украина может стать членом ЕС в 2030 году.

«Дипломатический источник заявил, что подобная дата «взята наугад и не имеет смысла», — пишет газета.

Как писала газета The Financial Times, Украина в случае вступления в Евросоюз сможет получить €186 млрд за семь лет из бюджета сообщества.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что власти Евросоюза верят, что Украина просуществует до 2030 года.

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