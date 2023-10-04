The Guardian: Мишель назвал 2030 год сроком вступления Украины в ЕС наугад
- AP
Ранее Мишель допустил, что Украина может стать членом ЕС в 2030 году.
«Дипломатический источник заявил, что подобная дата «взята наугад и не имеет смысла», — пишет газета.
Как писала газета The Financial Times, Украина в случае вступления в Евросоюз сможет получить €186 млрд за семь лет из бюджета сообщества.
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что власти Евросоюза верят, что Украина просуществует до 2030 года.