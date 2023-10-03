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Глава Евросовета Мишель допустил, что Украина может стать членом ЕС в 2030 году

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Глава Евросовета Шарль Мишель допускает, что Украина может стать членом Европейского союза в 2030 году.

Об этом он сказал в интервью немецкому журналу Der Spiegel.

«Украина может присоединиться к ЕС в 2030 году, если обе стороны проделают домашнюю работу», — сказал чиновник.

Украина и другие страны — кандидаты на вступление должны провести реформы, бороться с коррупцией и «выполнить требования законодательства», продолжил Мишель.

Он признал, что это будет непростой процесс как для ЕС, так и для стран-кандидатов.

«Страны Западных Балкан, например, ждут вступления в ЕС уже 20 лет, и там растёт влияние России и Китая», — сказал политик.

Вместе с этим «процветающая и безопасная Украина» — в интересах Брюсселя, добавил глава Евросовета.

Как пишет американская газета Politico со ссылкой на источники, чиновники Евросоюза готовятся начать переговоры с Украиной о её будущем вступлении в объединение, об этом объявят в декабре.

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