Узнать больше

FT: Украина в случае вступления в ЕС сможет получить €186 млрд за семь лет

Короткая ссылка
Украина в случае вступления в Евросоюз сможет получить €186 млрд за семь лет из бюджета сообщества, пишет газета The Financial Times.
FT: Украина в случае вступления в ЕС сможет получить €186 млрд за семь лет
  • Gettyimages.ru

Издание ссылается на документ секретариата Совета ЕС с оценкой финансовых последствий вступления новых членов в сообщество. 

Отмечается, что в случае расширения ЕС всем странам, уже состоящим в сообществе, придётся больше платить и меньше получать из бюджета Евросоюза. При этом многие страны, являющиеся нетто-получателями (вкладывают в бюджет меньше средств, а получают больше), могут стать чистыми вкладчиками.

В настоящее время статус кандидата в ЕС имеют Албания, Турция, Северная Македония, Черногория, Сербия, Молдавия, Украина, Босния и Герцеговина.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель допустил, что Украина может стать членом Европейского союза в 2030 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить