FT: Украина в случае вступления в ЕС сможет получить €186 млрд за семь лет

Украина в случае вступления в Евросоюз сможет получить €186 млрд за семь лет из бюджета сообщества, пишет газета The Financial Times.

Издание ссылается на документ секретариата Совета ЕС с оценкой финансовых последствий вступления новых членов в сообщество.

Отмечается, что в случае расширения ЕС всем странам, уже состоящим в сообществе, придётся больше платить и меньше получать из бюджета Евросоюза. При этом многие страны, являющиеся нетто-получателями (вкладывают в бюджет меньше средств, а получают больше), могут стать чистыми вкладчиками.

В настоящее время статус кандидата в ЕС имеют Албания, Турция, Северная Македония, Черногория, Сербия, Молдавия, Украина, Босния и Герцеговина.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель допустил, что Украина может стать членом Европейского союза в 2030 году.