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Политолог Блохин: Европа терпит и идёт в фарватере политики Вашингтона

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Полина Полетаева
Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с RT прокомментировал заявление Европарламента о том, что бюджет ЕС истощён из-за Украины.
Политолог Блохин: Европа терпит и идёт в фарватере политики Вашингтона
  • AP
  • © Virginia Mayo

По словам собеседника RT, финансирование Украины отражается как на отдельных странах, так и на Европе в целом.

«Отражается на Европе, отражается на Германии. Но всё население Европы и руководство стран терпит. Проблема в том, что оно не бунтует и не пытается проводить свою суверенную линию, а терпит и идёт в фарватере внешней политики Вашингтона», — отметил Блохин.

Он выразил уверенность в том, что, несмотря на наличие разногласий и недовольства, США будут пытаться надавить на своих союзников, дабы «их дисциплинировать» и заставить продолжить финансирование Украины.

«При нынешней администрации Байдена они будут это осуществлять. Потому что Украина — куш. Страна, сравнимая по территории с Францией и Германией, с богатейшими землями. И более того — в непосредственной близости от нас. Поэтому так просто от такого куша Запад не откажется и будет до последнего стараться держать Украину на плаву», — заключил политолог.

Ранее на официальной странице Еврокомиссии в соцсети X появилось заявление о том, что украинский конфликт истощил бюджет Евросоюза.

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