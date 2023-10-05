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Политик Филиппо назвал действия Запада по Украине суицидом, убийством и безумием

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Глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что действия Запада по Украине являются суицидом, убийством и безумием.

Об этом он написал в соцсети X.

По словам политика, согласно исследованию Financial Times, Украина получит €186 млрд после вступления в ЕС.

«Это означает, что Франция тут же выплатит €37 млрд. Безумие, самоубийство и уничтожение, устроенное Вашингтоном при участии Урсулы, Макрона и компании», — говорится в сообщении.

Ранее в CNN заявили, что нехватка денег США на Украину начнёт беспокоить Киев в течение недель.

Также член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин заявила, что конгресс США должен прекратить подпитывать конфликт на Украине.

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