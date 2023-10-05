Клинтон: в США растёт поддержка политики Путина, с этим «приходится бороться»
Об этом информирует РИА Новости.
«Честно говоря, я не понимаю американцев, встающих на сторону Путина, однако мы видим это, мы слышим об этом, и нам приходится с этим бороться», — сказала Клинтон.
При этом она выразила надежду, что конгрессмены продолжат оказывать Киеву необходимую помощь.
Ранее Хиллари Клинтон вспомнила об RT, рассуждая о «влиянии Путина и его команды».
Также сообщалось, что бывший президент США Билл Клинтон на следующий день после обстрела здания Верховного Совета в Москве поздравил тогдашнего лидера России Бориса Ельцина с разрешением конституционного кризиса.