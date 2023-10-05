Клинтон: в США растёт поддержка политики Путина, с этим «приходится бороться»

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила в интервью телеканалу PBS, что политические круги США фиксируют рост популярности политики президента России Владимира Путина в своей стране и считают, что с этим необходимо «бороться».

Об этом информирует РИА Новости.

«Честно говоря, я не понимаю американцев, встающих на сторону Путина, однако мы видим это, мы слышим об этом, и нам приходится с этим бороться», — сказала Клинтон.

При этом она выразила надежду, что конгрессмены продолжат оказывать Киеву необходимую помощь.

Ранее Хиллари Клинтон вспомнила об RT, рассуждая о «влиянии Путина и его команды».

Также сообщалось, что бывший президент США Билл Клинтон на следующий день после обстрела здания Верховного Совета в Москве поздравил тогдашнего лидера России Бориса Ельцина с разрешением конституционного кризиса.