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Клинтон: в США растёт поддержка политики Путина, с этим «приходится бороться»

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Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила в интервью телеканалу PBS, что политические круги США фиксируют рост популярности политики президента России Владимира Путина в своей стране и считают, что с этим необходимо «бороться».

Об этом информирует РИА Новости.

«Честно говоря, я не понимаю американцев, встающих на сторону Путина, однако мы видим это, мы слышим об этом, и нам приходится с этим бороться», — сказала Клинтон.

При этом она выразила надежду, что конгрессмены продолжат оказывать Киеву необходимую помощь.

Ранее Хиллари Клинтон вспомнила об RT, рассуждая о «влиянии Путина и его команды».

Также сообщалось, что бывший президент США Билл Клинтон на следующий день после обстрела здания Верховного Совета в Москве поздравил тогдашнего лидера России Бориса Ельцина с разрешением конституционного кризиса.

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