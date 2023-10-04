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Клинтон поздравлял Ельцина с разрешением конституционного кризиса в 1993 году

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Бывший президент США Билл Клинтон на следующий день после обстрела здания Верховного Совета в Москве поздравил тогдашнего лидера России Бориса Ельцина с разрешением конституционного кризиса.
Клинтон поздравлял Ельцина с разрешением конституционного кризиса в 1993 году
  • Gettyimages.ru
  • © Diana Walker

Об этом свидетельствует рассекреченная расшифровка телефонного разговора двух лидеров 5 октября 1993 года.

«Знаю, это было трудно для тебя, но ты сделал всё именно так, как должен был, и я поздравляю тебя с тем, как ты разрешил ситуацию», — сказал Клинтон в разговоре с Ельциным. 

Отмечается, что в ходе беседы американский лидер интересовался, состоятся ли выборы в России в срок и что будет с оппонентами Ельцина.

«Не уверен, но возможно, я окажусь в книге рекордов после трёх выборов за три года», — ответил Ельцин.

4 октября 1993 года силовики по приказу Ельцина обстреляли и провели штурм здания Верховного Совета. Это завершилось ликвидацией Совета, созданием нового парламента и принятием Конституции. 

В феврале стало известно, что Клинтон во время переговоров с Борисом Ельциным обещал работать над «тесным сотрудничеством» Соединённых Штатов и России.

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