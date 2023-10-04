Хиллари Клинтон вспомнила об RT, рассуждая о «влиянии Путина и его команды»

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон вспомнила про работу RT во время интервью PBS, отвечая, как, по её мнению, президент России Владимир Путин смотрит на политический раскол в США относительно помощи Украине.

Клинтон убеждена, что в Кремле «радуются» спорам в конгрессе о финансировании Украины.

«Путин и его команда, которая занимается операциями по оказанию влияния как тайно, так и в открытую, хотят подорвать демократические устои и склонить политических лидеров на свою сторону. Думаю, что Путин во многом именно так видит свою роль. Поэтому, когда люди бездумно повторяют аргументы российской стороны, прозвучавшие сначала на Russia Today или высказанные каким-нибудь российским чиновником, это каждый раз очки в пользу Путина», — сказала она.

Идеологический и партийно-политический раскол нужно пережить, а большинство конгрессменов поддерживают Украину, считает Клинтон.

«Это наша битва», — утверждает она.

Телекомпания RTBF ранее отметила, что сегодня влияние России есть везде, где вещают Sputnik и RT, в том числе стратегическое влияние Москвы оказывается и на страны Африки.