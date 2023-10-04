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Байден об ATACMS: США проработали просьбы Зеленского о военной помощи

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США проработали все просьбы Владимира Зеленского о предоставлении военной помощи, заявил американский лидер Джо Байден в ответ на вопрос о поставке ракет ATACMS.
Байден об ATACMS: США проработали просьбы Зеленского о военной помощи
  • Gettyimages.ru

«Я говорил с Зеленским, и всё, о чем он просил, мы проработали», — приводит РИА Новости слова Байдена в ходе общения с журналистами.

Ранее в Пентагоне заявили, что готовы передать украинским властям ракеты ATACMS, если Байден даст своё согласие на это.

При этом, по данным Financial Times, Вашингтон принял решение передать Киеву дальнобойные ракеты ATACMS ещё до приезда Владимира Зеленского в США, однако не стал делать публичных заявлений.

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