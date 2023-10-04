США передали Украине более 1 млн патронов, конфискованных у Ирана

США 2 октября передали Украине более 1 млн патронов, конфискованных у Ирана, сообщило Центральное командование Вооружённых сил Соединённых Штатов (CENTCOM).

«2 октября 2023 года правительство США направило Вооружённым силам Украины примерно 1,1 млн патронов калибра 7,62 мм. Правительство получило эти боеприпасы в собственность 20 июля 2023 года в рамках гражданского иска о конфискации со стороны Министерства юстиции к Корпусу стражей Исламской революции», — сообщили в Пентагоне.

Телеканал CNN ранее сообщил, что Соединённые Штаты передадут украинской армии тысячи единиц конфискованного иранского оружия и патронов, чтобы погасить острую нехватку, с которой сталкиваются ВСУ.

Пока неясно, как будет обоснована передача оружия юридически, потому что ООН требует уничтожения конфискованного оружия либо его отправления на склады, отмечала телекомпания.