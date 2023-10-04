CNN: США передадут Украине тысячи единиц конфискованного у Ирана вооружения

Соединённые Штаты передадут украинской армии тысячи единиц конфискованного иранского оружия и патронов, чтобы погасить острую нехватку, с которой сталкиваются ВСУ, сообщает CNN со ссылкой на чиновников.

По словам официальных лиц, на которые ссылается телеканал, Центральное командование США объявит об этих планах на текущей неделе.

Пока неясно, как будет обоснована передача оружия юридически, потому что ООН требует уничтожения конфискованного оружия, либо его отправления на склады.

Предположительно, речь идёт об оружии, изъятом на пути в Йемен.

Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр ранее сообщил, что Запад почти исчерпал запасы оружия для поставок Украине из-за медленных темпов роста производства.