Лидер нидерландской правой партии «Форум за демократию» Тьерри Боде заявил, что единственным выгодоприобретателем и заинтересованной стороной в украинском конфликте является американский военно-промышленный комплекс (ВПК).

Соответствующее заявление он сделал во время своего выступления в палате представителей Нидерландов.

«Путин не хочет этой войны. Украина не заинтересована в этой войне. Единственный игрок, который продолжает настаивать на войне, — это американский военно-промышленный комплекс. Глупость ли это? Злоба ли это? Остаётся загадкой», — цитирует его РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что если Вашингтон считает, что Киев готов вести мирные переговоры, то пусть отменит указ Владимира Зеленского об их запрете.