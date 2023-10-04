Нидерландский политик Боде: в украинском конфликте заинтересован лишь ВПК США
- Gettyimages.ru
Соответствующее заявление он сделал во время своего выступления в палате представителей Нидерландов.
«Путин не хочет этой войны. Украина не заинтересована в этой войне. Единственный игрок, который продолжает настаивать на войне, — это американский военно-промышленный комплекс. Глупость ли это? Злоба ли это? Остаётся загадкой», — цитирует его РИА Новости.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что если Вашингтон считает, что Киев готов вести мирные переговоры, то пусть отменит указ Владимира Зеленского об их запрете.