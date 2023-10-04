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FT: МИД Польши считает Брюссель и Берлин источниками трудностей для Варшавы

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Заместитель главы Министерства иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик заявил, что власти Евросоюза и Германии предпринимают попытки создания трудностей для властей республики перед выборами.
FT: МИД Польши считает Брюссель и Берлин источниками трудностей для Варшавы
  • РИА Новости

Об этом говорится в публикации издания The Financial Times.

Также Мулярчик обвинил ФРГ и ЕС в сотрудничестве с представителями оппозиции.

«Сейчас у нас очень напряжённая ситуация с ЕС, потому что они мыслят расчётливо, сотрудничают с оппозицией и создают проблемы для правительства», — сказал он.

Дипломат отметил, что Берлин оказывает влияние на ЕС, а также ФРГ имеет «власть в Еврокомиссии», так как её руководителем является немка Урсула фон дер Ляйен.

Ранее сообщалось, что массовый марш, который организовала самая крупная в Польше оппозиционная партия экс-премьера Дональда Туска «Гражданская платформа», стал крупнейшим за всю историю Варшавы.

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