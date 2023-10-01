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Gazeta Wyborcza: марш оппозиции стал самым крупным за историю Варшавы

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Массовый марш под названием «Марш миллиона сердец», который организовала самая крупная в Польше оппозиционная партия экс-премьера Дональда Туска «Гражданская платформа», стал крупнейшим за всю историю Варшавы.
Gazeta Wyborcza: марш оппозиции стал самым крупным за историю Варшавы
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится в публикации издания Gazeta Wyborcza.

Газета подчеркнула, что демонстрация проходит ровно за две недели до парламентских выборов, в ней участвовали порядка миллиона человек.

«Мы встаём на борьбу со злом, чтобы привлечь эту власть к ответу лицом к лицу, чтобы Польша снова стала свободной от лжи, ненависти и воровства. Это наше время», — сказал Туск.

Ранее Туск заявил, что вывел на марш более миллиона человек.

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