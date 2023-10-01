Gazeta Wyborcza: марш оппозиции стал самым крупным за историю Варшавы
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Об этом говорится в публикации издания Gazeta Wyborcza.
Газета подчеркнула, что демонстрация проходит ровно за две недели до парламентских выборов, в ней участвовали порядка миллиона человек.
«Мы встаём на борьбу со злом, чтобы привлечь эту власть к ответу лицом к лицу, чтобы Польша снова стала свободной от лжи, ненависти и воровства. Это наше время», — сказал Туск.
Ранее Туск заявил, что вывел на марш более миллиона человек.