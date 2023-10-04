В Великобритании машинисты поездов вышли на всеобщую забастовку

Машинисты поездов из более чем десяти крупных железнодорожных компаний вышли на забастовку по всей Великобритании.

Как сообщил телеканал Sky News, они требуют повышения заработной платы.

В стачке, организованной профсоюзом Aslef, в частности, принимают участие машинисты компаний Avanti West Coast, Chiltern Railways, CrossCountry, East Midlands Railway, London Northwestern Railway, Northern, Southeastern, TransPennine Express и C2C.

Уточняется, что пассажиры по всей стране столкнулись с отменой или задержкой поездов вследствие забастовки.

Ранее врачи-консультанты и интерны в Британии начали первую в истории британской службы здравоохранения совместную забастовку в связи с низкой оплатой труда. К ним также присоединились рентгенологи.