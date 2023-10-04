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В Великобритании машинисты поездов вышли на всеобщую забастовку

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Машинисты поездов из более чем десяти крупных железнодорожных компаний вышли на забастовку по всей Великобритании.
В Великобритании машинисты поездов вышли на всеобщую забастовку
  • Gettyimages.ru

Как сообщил телеканал Sky News, они требуют повышения заработной платы.

В стачке, организованной профсоюзом Aslef, в частности, принимают участие машинисты компаний Avanti West Coast, Chiltern Railways, CrossCountry, East Midlands Railway, London Northwestern Railway, Northern, Southeastern, TransPennine Express и C2C.

Уточняется, что пассажиры по всей стране столкнулись с отменой или задержкой поездов вследствие забастовки.

Ранее врачи-консультанты и интерны в Британии начали первую в истории британской службы здравоохранения совместную забастовку в связи с низкой оплатой труда. К ним также присоединились рентгенологи.

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