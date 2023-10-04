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Le Devoir: Канада позволяет своим компаниям обходить антироссийские санкции

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Оттава втайне предоставила компаниям Канады разрешения на торговлю с Россией в обход санкций, которые сама же ввела.
Le Devoir: Канада позволяет своим компаниям обходить антироссийские санкции
  • РИА Новости

Об этом пишет издание Le Devoir со ссылкой на результаты анализа федеральных данных по международной торговле.

Как отмечается в материале, несмотря на формальный запрет, компании России поставляют в Канаду материалы для строительства, геологической разведки и предметы роскоши, а Оттава, в свою очередь, экспортирует сырьё и оборудование, которое можно применять для производства оружия, добычи нефти и полезных ископаемых.

«В обстановке строжайшей секретности канадское правительство выдало своим компаниям более десятка специальных разрешений для обхода экономических санкций, которые само же ввело против России», — пишет газета.

Перевод материала на русский язык приводит ИноТВ.

Как ранее сообщило издание Die Welt, на Западе ожидали, что в результате санкций в России будет дефицит продуктов, но этого не произошло.

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