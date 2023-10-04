Захарова: важные для Армении решения принимаются без учёта общественного мнения

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что все важнейшие для Армении решения принимаются без опоры на общественное мнение.

Об этом сообщает Радио Sputnik.

По её словам, в Армении принимаются решения, которые имеют общенациональное значение не только на данный момент, но и в контексте истории нации, без опоры на общественное мнение.

Захарова также отметила, что армянские власти принимают решения, которые противоречат всему, что они говорили, идя на выборы.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ратификация Арменией Римского статута Международного уголовного суда является некорректным шагом с точки зрения двусторонних отношений.

По его словам, Кремлю бы не хотелось, чтобы российский лидер Владимир Путин когда-либо был вынужден отказаться от визитов в Армению.