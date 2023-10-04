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Захарова: важные для Армении решения принимаются без учёта общественного мнения

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что все важнейшие для Армении решения принимаются без опоры на общественное мнение.
Захарова: важные для Армении решения принимаются без учёта общественного мнения
  • РИА Новости

Об этом сообщает Радио Sputnik.

По её словам, в Армении принимаются решения, которые имеют общенациональное значение не только на данный момент, но и в контексте истории нации, без опоры на общественное мнение.

Захарова также отметила, что армянские власти принимают решения, которые противоречат всему, что они говорили, идя на выборы.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ратификация Арменией Римского статута Международного уголовного суда является некорректным шагом с точки зрения двусторонних отношений.

По его словам, Кремлю бы не хотелось, чтобы российский лидер Владимир Путин когда-либо был вынужден отказаться от визитов в Армению.

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