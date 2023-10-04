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Финский турист Перттула заявил, что санкции почти не повлияли на Петербург

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Турист из Финляндии Юха Перттула, посетивший Санкт-Петербург, заявил в беседе с Iltalehti, что санкции не повлияли на Россию.

Турист отметил, что в кафе и ресторанах «полно народа», а в магазинах можно найти «что угодно».

«Цены немного выросли, но, говорят, что зарплаты и пенсии тоже подняли», — сказал Перттула.

По его словам, введённые против России санкции привели к тому, что в стране начали производить многие товары, которые раньше импортировались.

Ранее в Welt отметили, что надежды на дефицит продуктов в России из-за санкций не оправдались.

Также в O2 заявили, что магазины в России заполнены продуктами, несмотря на санкции.

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