Атаковавший российский самолёт А-50 под Минском украинец опроверг, что он актёр

Обвиняемый в Белоруссии в атаке на российский военный самолёт А-50 на аэродроме под Минском украинец Николай Швец в интервью телеканалу «Беларусь 1» опроверг заявления, что он актёр.

По его словам, такие заявление, а также мнения, что диверсию организовала и совершила белорусская оппозиция, являются для него предательством.

«Что я чувствую, когда меня называют актёром? Я чувствую только одно — предательство», — сказал Швец.

Ранее Швец заявил, что Киев его забыл и бросил.

Также сообщалось, что КГБ Белоруссии установил прямую причастность оперативного состава и руководства СБУ к организации попытки диверсии против самолёта А-50.