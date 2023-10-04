Атаковавший российский самолёт А-50 под Минском украинец опроверг, что он актёр
По его словам, такие заявление, а также мнения, что диверсию организовала и совершила белорусская оппозиция, являются для него предательством.
«Что я чувствую, когда меня называют актёром? Я чувствую только одно — предательство», — сказал Швец.
Ранее Швец заявил, что Киев его забыл и бросил.
Также сообщалось, что КГБ Белоруссии установил прямую причастность оперативного состава и руководства СБУ к организации попытки диверсии против самолёта А-50.