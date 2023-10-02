Обвиняемый в атаке на аэродроме под Минском заявил, что Киев его забыл и бросил

Обвиняемый в Белоруссии в диверсии против российского военного самолёта А-50 на аэродроме под Минском в конце февраля украинец Николай Швец заявил в интервью телеканалу «Беларусь 1», что украинская сторона его бросила.

«Меня бросили, меня забыли, меня предали…», — цитирует мужчину РИА Новости.

Также обвиняемый отметил, что дипломаты не посещали его в СИЗО и не помогли с поиском адвоката.

Кроме того, Швец усомнился в целесообразности самой акции против самолёта. По его словам, это было сделано ради «какой-то шумихи в новостях».

Ранее КГБ Белоруссии установил прямую причастность оперативного состава и руководства СБУ к организации попытки диверсии против самолёта А-50.

Позже глава Белоруссии Александр Лукашенко назвал Владимира Зеленского гнидой за попытку диверсии на аэродроме под Минском.