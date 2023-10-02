Обвиняемый в атаке на аэродроме под Минском заявил, что Киев его забыл и бросил
«Меня бросили, меня забыли, меня предали…», — цитирует мужчину РИА Новости.
Также обвиняемый отметил, что дипломаты не посещали его в СИЗО и не помогли с поиском адвоката.
Кроме того, Швец усомнился в целесообразности самой акции против самолёта. По его словам, это было сделано ради «какой-то шумихи в новостях».
Ранее КГБ Белоруссии установил прямую причастность оперативного состава и руководства СБУ к организации попытки диверсии против самолёта А-50.
Позже глава Белоруссии Александр Лукашенко назвал Владимира Зеленского гнидой за попытку диверсии на аэродроме под Минском.