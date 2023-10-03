Писториус рассердился на мужчину, спросившего об улаживании конфликта на Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус рассердился на мужчину, задавшего вопрос, почему Берлин не попытался урегулировать с Москвой ситуацию вокруг Украины до того, как Россия начала специальную военную операцию.

Писториус 3 октября проводил разговор с гражданами Германии, отвечая на их вопросы.

Одним из последних с ним общался мужчина, в начале реплики предупредивший, что хочет задать вопрос, который в Германии «вообще нельзя задавать».

Писториус в ответ на это заметил, что задавать можно любой вопрос.

Мужчина ответил ему: «Это вы так говорите».

После этого немец спросил, почему канцлер Германии Олаф Шольц не начал дипломатическое урегулирование конфликта на Украине перед тем, как президент России Владимир Путин объявил о начале СВО. Мужчина напомнил, что российский президент неоднократно предлагал переговоры, но немецкие СМИ об этом не сообщали.

Ведущая прервала мужчину, сказав, что времени мало, на что мужчина заметил, что у него есть право выражать своё мнение.

«Простите, у вас нет права! Свобода выражения мнения означает свободу выражения мнения, а не право получать за это аплодисменты! Точка», — ответил ему Писториус, слова которого приводит РИА Новости.

После этого в зале прозвучали аплодисменты.

Ранее Борис Писториус эмоционально отреагировал на просьбу мэра Киева Виталия Кличко поставить украинской стороне дальнобойные ракеты Taurus.

Он также признался, что его раздражают призывы к проведению мирных переговоров между Россией и Украиной за счёт территориальных уступок со стороны Киева.