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Захарова напомнила главе Военного комитета НАТО, что «майданы» — дело рук США

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова главы Военного комитета НАТО Роба Бауэра о том, что страны НАТО начали готовиться к противостоянию с Россией в 2008 году после конфликта в Южной Осетии, напомнила, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили и «майдан» на Украине — дело рук Вашингтона.
Захарова напомнила главе Военного комитета НАТО, что «майданы» — дело рук США
  • РИА Новости

«Жаль, адмирал не добавил, что и Саакашвили, и «майданы» — всё это дело рук США, не что иное, как американские провокационные проекты», — написала она в своём Telegram-канале.

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что единственным способом для Украины избежать гибели является провоцирование России и вовлечение тем самым в конфликт НАТО.

21 сентября американский сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол заявил, что Соединённые Штаты могут быть втянуты в прямой конфликт с Россией из-за финансовой поддержки Украины.

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