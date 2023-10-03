Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова главы Военного комитета НАТО Роба Бауэра о том, что страны НАТО начали готовиться к противостоянию с Россией в 2008 году после конфликта в Южной Осетии, напомнила, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили и «майдан» на Украине — дело рук Вашингтона.

«Жаль, адмирал не добавил, что и Саакашвили, и «майданы» — всё это дело рук США, не что иное, как американские провокационные проекты», — написала она в своём Telegram-канале.

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что единственным способом для Украины избежать гибели является провоцирование России и вовлечение тем самым в конфликт НАТО.

21 сентября американский сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол заявил, что Соединённые Штаты могут быть втянуты в прямой конфликт с Россией из-за финансовой поддержки Украины.