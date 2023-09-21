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Сенатор Пол: США могут быть втянуты в прямой конфликт с Россией из-за Украины

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Американский сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол заявил, что Соединённые Штаты могут быть втянуты в прямой конфликт с Россией из-за финансовой поддержки Украины.
Сенатор Пол: США могут быть втянуты в прямой конфликт с Россией из-за Украины
  • AP
  • © Roman Chop

Об этом политик написал в статье для издания The American Conservative.

«Чем дольше будет продолжаться этот военный конфликт, тем выше риск того, что любая ошибка или целенаправленная провокация втянут Вашингтон в прямое столкновение с Москвой», — говорится в публикации.

Пол напомнил, что Россия обладает крупнейшим ядерным арсеналом, поэтому участие США в украинском конфликте сопряжено с большими рисками.

По мнению политика, Вашингтон не должен обрекать свою экономику и безопасность на гибель из-за Украины.

Ранее Пол заявил, что намерен заблокировать экстренный законопроект о финансировании правительства США, если в него войдут положения о передаче средств Украине.

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