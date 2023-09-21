Сенатор Пол: США могут быть втянуты в прямой конфликт с Россией из-за Украины
- AP
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Об этом политик написал в статье для издания The American Conservative.
«Чем дольше будет продолжаться этот военный конфликт, тем выше риск того, что любая ошибка или целенаправленная провокация втянут Вашингтон в прямое столкновение с Москвой», — говорится в публикации.
Пол напомнил, что Россия обладает крупнейшим ядерным арсеналом, поэтому участие США в украинском конфликте сопряжено с большими рисками.
По мнению политика, Вашингтон не должен обрекать свою экономику и безопасность на гибель из-за Украины.
Ранее Пол заявил, что намерен заблокировать экстренный законопроект о финансировании правительства США, если в него войдут положения о передаче средств Украине.