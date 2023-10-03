Банк ОТР из Венгрии опроверг причины включения в «спонсоры войны» на Украине
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Об этом сообщил представитель ОТР в беседе с РИА Новости.
В организации подчеркнули, что банк прояснил ситуацию и опроверг самые значительные необоснованные обвинения.
Кроме того, там рассказали, что ОТР пообещал поддерживать партнёрство с международным инвестиционным консультантом Rotchild Martin Maurel. Благодаря сотрудничеству можно будет регулярно «рассматривать все стратегические варианты относительно будущего своего российского дочернего банка».
Ранее в Будапеште заявили, что считают недостаточным решение Киева о временном приостановлении статуса банка ОТР как «международного спонсора войны», поэтому не изменят своего мнения о предоставлении ВСУ военной помощи со стороны ЕС.