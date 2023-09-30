Венгрия требует от Украины изменений по банку OTP и не одобрит ей военную помощь
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Такое заявление сделал пресс-секретарь Министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Мате Пацолай в интервью агентству MTI.
«В связи с временным приостановлением Национальным агентством по предотвращению коррупции (НАПК) Украины статуса банка OTP как «международного спонсора войны» никаких существенных изменений не произошло», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря.
Пацолай отметил, что, пока ОТР не исключат из этого списка, Будапешт не станет принимать участия в дальнейшем финансировании ЕС поставок оружия украинским войскам.
Ранее в администрации Венгрии пригрозили не давать Киеву ни копейки из бюджета ЕС.