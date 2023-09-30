Венгрия требует от Украины изменений по банку OTP и не одобрит ей военную помощь

Венгерские власти считают недостаточным решение Киева о временном приостановлении статуса банка ОТР как «международного спонсора войны», поэтому не изменят своего мнения о предоставлении ВСУ военной помощи со стороны ЕС.

Такое заявление сделал пресс-секретарь Министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Мате Пацолай в интервью агентству MTI.

«В связи с временным приостановлением Национальным агентством по предотвращению коррупции (НАПК) Украины статуса банка OTP как «международного спонсора войны» никаких существенных изменений не произошло», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря.

Пацолай отметил, что, пока ОТР не исключат из этого списка, Будапешт не станет принимать участия в дальнейшем финансировании ЕС поставок оружия украинским войскам.

Ранее в администрации Венгрии пригрозили не давать Киеву ни копейки из бюджета ЕС.