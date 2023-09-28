В администрации Венгрии пригрозили не давать Киеву ни копейки из бюджета ЕС
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Такое заявление сделал глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.
«Одно я точно могу сказать — поскольку для изменения бюджета ЕС нужна единогласная поддержка, страна, не входящая в ЕС, не получит ни копейки из бюджета ЕС, пока страна — член Евросоюза не получит то, что ей причитается по закону», — приводит РИА Новости слова Гуйяша.
Он отметил, на сегодняшний день Еврокомиссия злоупотребляет своими полномочиями и затягивает выплату Будапешту средств из фондов ЕС, выдумывая различные предлоги.
Ранее Владимир Зеленский пригрозил ЕС непредсказуемой реакцией украинских беженцев, если Запад начнёт сокращать помощь Украине.