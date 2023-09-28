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В администрации Венгрии пригрозили не давать Киеву ни копейки из бюджета ЕС

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Украинские власти не получат ни копейки из бюджета Евросоюза, пока Венгрии не предоставят принадлежащие ей средства из европейских фондов, так как для изменения бюджета нужна единогласная поддержка.
В администрации Венгрии пригрозили не давать Киеву ни копейки из бюджета ЕС
  • AP
  • © Virginia Mayo

Такое заявление сделал глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

«Одно я точно могу сказать — поскольку для изменения бюджета ЕС нужна единогласная поддержка, страна, не входящая в ЕС, не получит ни копейки из бюджета ЕС, пока страна — член Евросоюза не получит то, что ей причитается по закону», — приводит РИА Новости слова Гуйяша.

Он отметил, на сегодняшний день Еврокомиссия злоупотребляет своими полномочиями и затягивает выплату Будапешту средств из фондов ЕС, выдумывая различные предлоги.

Ранее Владимир Зеленский пригрозил ЕС непредсказуемой реакцией украинских беженцев, если Запад начнёт сокращать помощь Украине.

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