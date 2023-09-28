В администрации Венгрии пригрозили не давать Киеву ни копейки из бюджета ЕС

Украинские власти не получат ни копейки из бюджета Евросоюза, пока Венгрии не предоставят принадлежащие ей средства из европейских фондов, так как для изменения бюджета нужна единогласная поддержка.

Такое заявление сделал глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

«Одно я точно могу сказать — поскольку для изменения бюджета ЕС нужна единогласная поддержка, страна, не входящая в ЕС, не получит ни копейки из бюджета ЕС, пока страна — член Евросоюза не получит то, что ей причитается по закону», — приводит РИА Новости слова Гуйяша.

Он отметил, на сегодняшний день Еврокомиссия злоупотребляет своими полномочиями и затягивает выплату Будапешту средств из фондов ЕС, выдумывая различные предлоги.

Ранее Владимир Зеленский пригрозил ЕС непредсказуемой реакцией украинских беженцев, если Запад начнёт сокращать помощь Украине.