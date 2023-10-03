Presse: глава МИД Швеции не смог приехать на Украину из-за забытого паспорта
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Об этом говорится в публикации австрийской газеты Die Presse со ссылкой на дипломатические круги.
По информации издания, на польско-украинской границе не пустили министра в страну, поэтому ему пришлось отказаться от поездки на поезде в Киев.
Отмечается, что во время встречи министров иностранных дел «практически ничего не произошло», все переговоры были посвящены Украине.
Ранее сообщалось, что Швеция передала Украине десять танков Strv 122 с обученными украинскими экипажами.