Presse: глава МИД Швеции не смог приехать на Украину из-за забытого паспорта

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем не смог поучаствовать во встрече глав МИД Евросоюза в Киеве, поскольку забыл свой паспорт.

Об этом говорится в публикации австрийской газеты Die Presse со ссылкой на дипломатические круги.

По информации издания, на польско-украинской границе не пустили министра в страну, поэтому ему пришлось отказаться от поездки на поезде в Киев.

Отмечается, что во время встречи министров иностранных дел «практически ничего не произошло», все переговоры были посвящены Украине.

Ранее сообщалось, что Швеция передала Украине десять танков Strv 122 с обученными украинскими экипажами.