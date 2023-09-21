Швеция передала Украине 10 танков Strv122 с обученными украинскими экипажами
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Об этом говорится в заявлении Вооружённых сил Швеции.
«Мы предоставили им то, что смогли дать из качественной техники и хороших знаний», — сообщил начальник оперативного отдела штаба армии Матс Людвиг.
Также указывается, что эти танки являются совместной доработкой Швецией и Германией немецкого Leopard 2, они произведены в количестве 3,6 тыс. экземпляров.
15 августа глава Минобороны королевства Пол Йонссон заявил, что Швеция направит Киеву новый пакет военной помощи на сумму 3,4 млрд крон ($314 млн).