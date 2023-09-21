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Швеция передала Украине 10 танков Strv122 с обученными украинскими экипажами

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Украинская армия получила от Стокгольма 10 танков Stridsvagn 122 (Strv122). Они будут укомплектованы экипажами солдат ВСУ, которые прошли обучение в Швеции.
Швеция передала Украине 10 танков Strv122 с обученными украинскими экипажами
  • AP
  • © Gregor Fischer

Об этом говорится в заявлении Вооружённых сил Швеции.

«Мы предоставили им то, что смогли дать из качественной техники и хороших знаний», — сообщил начальник оперативного отдела штаба армии Матс Людвиг.

Также указывается, что эти танки являются совместной доработкой Швецией и Германией немецкого Leopard 2, они произведены в количестве 3,6 тыс. экземпляров.

15 августа глава Минобороны королевства Пол Йонссон заявил, что Швеция направит Киеву новый пакет военной помощи на сумму 3,4 млрд крон ($314 млн).

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