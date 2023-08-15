Власти Швеции сообщили о выделении Украине нового пакета военной помощи

Швеция выделит новый пакет военной помощи для Украины на сумму 3,4 млрд крон ($314 млн), заявил глава Минобороны королевства Пол Йонссон.

«Украинцы сообщили, что им очень нужны новые пакеты поддержки, прежде всего боеприпасы и запчасти... Общая стоимость пакета составляет примерно 3,4 млрд шведских крон», — цитирует его ТАСС.

Министр уточнил, что королевство поставит Киеву боеприпасы для ранее отправленной техники, включая БМП CV 90, танка Strv 122 и Archer.

Ранее кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший заявил, что расходы США на помощь Украине достигли $113 млрд, при этом миллионы американцев теряют доступ к талонам на еду и медицинской страховке.