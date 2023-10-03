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Экс-премьер Украины Азаров: Запад готовится прекратить помощь Киеву

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Бывший премьер страны Николай Азаров в своём Telegram заявил о подготовке Западом почвы для прекращения поставок Киеву любой помощи из-за тотальной коррупции украинских властей.
Экс-премьер Украины Азаров: Запад готовится прекратить помощь Киеву
  • РИА Новости

По его словам, в последнее время СМИ западных стран «сделали разворот на 180 градусов», отказавшись закрывать глаза на бесчинства Киева, в том числе на коррупцию.

«Все эти процессы похожи на подготовку общественного мнения к необходимости прекращения поставок какой-либо помощи Украине из-за тотальной коррупции и отсутствия демократических основ в стране», — написал Азаров.

Вместе с этим он добавил, что Владимир Зеленский и его окружение продолжают считать, что на Западе не замечают проблем на Украине.

Ранее издание Politico писало, что чиновники администрации США относятся к коррупции на Украине гораздо серьёзнее, чем публично заявляют об этом.

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