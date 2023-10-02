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Politico: США относятся к коррупции на Украине серьёзнее, чем заявляют

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Чиновники администрации США относятся к коррупции на Украине гораздо серьёзнее, чем публично заявляют об этом, пишет Politico со ссылкой на конфиденциальный документ американских властей.
Politico: США относятся к коррупции на Украине серьёзнее, чем заявляют
  • Gettyimages.ru
  • © Walter Bibikow

«Чиновники администрации Байдена гораздо больше обеспокоены коррупцией на Украине, чем публично признают это», — пишет газета.

Вашингтон в связи с этим предпринимает ряд шагов, направленных на то, чтобы «искоренить должностные преступления» и реформировать ряд украинских секторов, говорится в статье.

«Восприятие коррупции на высшем уровне может подорвать доверие украинской общественности и иностранных лидеров к правительству военного времени», — отмечается в документе, на который ссылаются журналисты.

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