Politico: США относятся к коррупции на Украине серьёзнее, чем заявляют

Чиновники администрации США относятся к коррупции на Украине гораздо серьёзнее, чем публично заявляют об этом, пишет Politico со ссылкой на конфиденциальный документ американских властей.

«Чиновники администрации Байдена гораздо больше обеспокоены коррупцией на Украине, чем публично признают это», — пишет газета.

Вашингтон в связи с этим предпринимает ряд шагов, направленных на то, чтобы «искоренить должностные преступления» и реформировать ряд украинских секторов, говорится в статье.

«Восприятие коррупции на высшем уровне может подорвать доверие украинской общественности и иностранных лидеров к правительству военного времени», — отмечается в документе, на который ссылаются журналисты.