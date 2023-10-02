Politico: США относятся к коррупции на Украине серьёзнее, чем заявляют
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«Чиновники администрации Байдена гораздо больше обеспокоены коррупцией на Украине, чем публично признают это», — пишет газета.
Вашингтон в связи с этим предпринимает ряд шагов, направленных на то, чтобы «искоренить должностные преступления» и реформировать ряд украинских секторов, говорится в статье.
«Восприятие коррупции на высшем уровне может подорвать доверие украинской общественности и иностранных лидеров к правительству военного времени», — отмечается в документе, на который ссылаются журналисты.