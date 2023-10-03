CGTN: реакция Глобального Юга на украинский конфликт застигла США врасплох

Обозреватель Имран Халид заявил в статье для китайского CGTN, что реакция Глобального Юга на украинский конфликт застигла врасплох США.

По его словам, Соединённые Штаты привыкли к диктату и недооценили рост влияния развивающихся стран.

«Вашингтон, похоже, был застигнут врасплох подобной реакцией и явно не подготовился к тому, что произошло», — говорится в публикации.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что важно не допустить альянса России, Китая и стран Глобального Юга.

Также официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что страны Глобального Юга лучше всех понимают рычаги давления Запада.