CGTN: реакция Глобального Юга на украинский конфликт застигла США врасплох
По его словам, Соединённые Штаты привыкли к диктату и недооценили рост влияния развивающихся стран.
«Вашингтон, похоже, был застигнут врасплох подобной реакцией и явно не подготовился к тому, что произошло», — говорится в публикации.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что важно не допустить альянса России, Китая и стран Глобального Юга.
Также официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что страны Глобального Юга лучше всех понимают рычаги давления Запада.