Захарова: страны Глобального Юга лучше всех понимают рычаги давления Запада

Страны Глобального Юга лучше всех осознают, какие рычаги управления Запад применяет для влияния на обстановку внутри других государств — от смены режима до вмешательств во внутренние дела.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью RT.

Она отметила, что Глобальный Юг прошёл времена колониальной или полуколониальной зависимости. Поэтому эти страны знают западный мир более тонко, чем Россия.

«Они прошли через не просто процесс деколонизации, политический, сидя в комитетах Генеральной Ассамблеи ООН, а с оружием в руках отстаивали свою свободу. Понимаете, они этих людей знают изнутри», — добавила Захарова.

Дипломат привела в пример Африканский континент и ряд стран Азии. По её словам, государства сформировали свою философию отношений, где никто никому не навязывает свою мировоззренческую модель.

Ранее Захарова отметила, что США последние полтора года давили на Африку из-за сотрудничества с Россией, однако африканские страны не поддались на эти провокации.