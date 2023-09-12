Узнать больше

Захарова: страны Глобального Юга лучше всех понимают рычаги давления Запада

Короткая ссылка
Страны Глобального Юга лучше всех осознают, какие рычаги управления Запад применяет для влияния на обстановку внутри других государств — от смены режима до вмешательств во внутренние дела.
Захарова: страны Глобального Юга лучше всех понимают рычаги давления Запада
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью RT.

Она отметила, что Глобальный Юг прошёл времена колониальной или полуколониальной зависимости. Поэтому эти страны знают западный мир более тонко, чем Россия.

«Они прошли через не просто процесс деколонизации, политический, сидя в комитетах Генеральной Ассамблеи ООН, а с оружием в руках отстаивали свою свободу. Понимаете, они этих людей знают изнутри», — добавила Захарова.

Дипломат привела в пример Африканский континент и ряд стран Азии. По её словам, государства сформировали свою философию отношений, где никто никому не навязывает свою мировоззренческую модель.

Ранее Захарова отметила, что США последние полтора года давили на Африку из-за сотрудничества с Россией, однако африканские страны не поддались на эти провокации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить