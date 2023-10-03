Le Monde: демография может стать источником конфликта Украины и Запада

Страны, принимающие беженцев с Украины, могут попытаться с их помощью решить свои демографические проблемы, что может стать источником напряжённости между Киевом и его союзниками.

С таким заявлением выступили обозреватели Le Monde.

При этом в статье отмечается, что за три десятилетия Украина уже потеряла 10 млн человек населения.

«Это очень быстрые темпы снижения», — говорится в публикации.

Ранее на Украине заявили, что среди уехавших 5 млн граждан 35% — мужчины.

Также глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель отметил, что в данный момент государства — члены ЕС переживают «демографическую зиму».