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Le Monde: демография может стать источником конфликта Украины и Запада

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Страны, принимающие беженцев с Украины, могут попытаться с их помощью решить свои демографические проблемы, что может стать источником напряжённости между Киевом и его союзниками.

С таким заявлением выступили обозреватели  Le Monde.

При этом в статье отмечается, что за три десятилетия Украина уже потеряла 10 млн человек населения.

«Это очень быстрые темпы снижения», — говорится в публикации.

Ранее на Украине заявили, что среди уехавших 5 млн граждан 35% — мужчины.

Также глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель отметил, что в данный момент государства — члены ЕС переживают «демографическую зиму».

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