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Fox: конгрессмен Гетц подал прошение об отстранении спикера Маккарти

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Член Палаты представителей США Мэтт Гетц подал прошение об отстранении от должности спикера нижней палаты Конгресса Кевина Маккарти.

Об этом информирует Fox News.

По данным телеканала, конгрессмен заявил американским законодателям о необходимости «нового руководства, которому можно доверять».

«Я сообщаю о том, что поднимаю вопрос о привилегиях Палаты представителей… и объявляю должность спикера Палаты представителей вакантной», — сказал Гетц.

Ранее сообщалось, что Гетц подаст прошение об отстранении Маккарти с поста спикера палаты.

Также поступала информация, что Маккарти предложил прекратить помощь Украине.

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