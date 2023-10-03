Fox: конгрессмен Гетц подал прошение об отстранении спикера Маккарти
Об этом информирует Fox News.
По данным телеканала, конгрессмен заявил американским законодателям о необходимости «нового руководства, которому можно доверять».
«Я сообщаю о том, что поднимаю вопрос о привилегиях Палаты представителей… и объявляю должность спикера Палаты представителей вакантной», — сказал Гетц.
Ранее сообщалось, что Гетц подаст прошение об отстранении Маккарти с поста спикера палаты.
Также поступала информация, что Маккарти предложил прекратить помощь Украине.