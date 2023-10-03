Fox: конгрессмен Гетц подал прошение об отстранении спикера Маккарти

Член Палаты представителей США Мэтт Гетц подал прошение об отстранении от должности спикера нижней палаты Конгресса Кевина Маккарти.

Об этом информирует Fox News.

По данным телеканала, конгрессмен заявил американским законодателям о необходимости «нового руководства, которому можно доверять».

«Я сообщаю о том, что поднимаю вопрос о привилегиях Палаты представителей… и объявляю должность спикера Палаты представителей вакантной», — сказал Гетц.

Ранее сообщалось, что Гетц подаст прошение об отстранении Маккарти с поста спикера палаты.

Также поступала информация, что Маккарти предложил прекратить помощь Украине.