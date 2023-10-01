Конгрессмен Гетц подаст прошение об отстранении Маккарти с поста спикера палаты

Член палаты представителей конгресса США республиканец Мэтт Гетц сообщил, что на будущей неделе собирается подать прошение об отстранении своего однопартийца Кевина Маккарти с поста спикера палаты.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу CNN.

Гетц подчеркнул, что американские законодатели нуждаются в новом руководстве, которому можно доверять, а Маккарти лишился доверия.

«Есть общая для всех вещь — никто не доверяет Кевину Маккарти. Он лгал президенту США Джо Байдену, он лгал консерваторам в палате», — сказал конгрессмен.

Сам Маккарти заявил, для США защита границ важнее, чем помощь Украине.

Президент США Джо Байден утвердил временный проект бюджета федерального правительства на следующие 45 дней, из которого под давлением республиканцев была исключена помощь Украине.