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Министр обороны Эстонии Певкур: Киев изменил правила регистрации наёмников

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Министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил порталу государственного телерадиовещания ERR, что Киев изменил правила регистрации наёмников.

По словам Певкура, сегодня иностранные военные, воюющие на Украине, могут быть практически во всех подразделениях.

При этом он добавил, что теперь в Таллине не могут сказать, сколько эстонцев принимают участие в боевых действиях в составе ВСУ.

Ранее в Postimees заявили, что эстонский наёмник  был уничтожен в ДНР ударом российского беспилотника.

Также сообщалось, что госпиталь Пентагона в Германии принял раненных на Украине наёмников из США.

Кроме того, бывший представитель теробороны ВСУ, американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом рассказал о проблеме с иностранными наёмниками на Украине.

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