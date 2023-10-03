Министр обороны Эстонии Певкур: Киев изменил правила регистрации наёмников
По словам Певкура, сегодня иностранные военные, воюющие на Украине, могут быть практически во всех подразделениях.
При этом он добавил, что теперь в Таллине не могут сказать, сколько эстонцев принимают участие в боевых действиях в составе ВСУ.
Ранее в Postimees заявили, что эстонский наёмник был уничтожен в ДНР ударом российского беспилотника.
Также сообщалось, что госпиталь Пентагона в Германии принял раненных на Украине наёмников из США.
Кроме того, бывший представитель теробороны ВСУ, американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом рассказал о проблеме с иностранными наёмниками на Украине.