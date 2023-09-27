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Экс-спикер ВСУ Эштон-Чирилло рассказал о проблеме с наёмниками на Украине

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Бывший представитель теробороны ВСУ, американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом рассказал о проблеме с иностранными наемниками на Украине.
Экс-спикер ВСУ Эштон-Чирилло рассказал о проблеме с наёмниками на Украине
  • РИА Новости

Фрагмент их разговора опубликован в социальной сети «ВКонтакте».

«У нас здесь (на Украине. — RT) ужасная проблема с большинством иностранных боевиков, потому что они всего на одну ступень выше, чем наёмники», — сказал Эштон-Чирилло.

По его словам, иностранные наёмники приезжают на Украину только потому, что умеют лишь воевать.

Среди иностранных боевиков есть сторонники нацизма, добавил он.

22 сентября СК России возбудил дела против 200 наёмников, воюющих на стороне ВСУ.

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