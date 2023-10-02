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Postimees: эстонский наёмник уничтожен в ДНР ударом российского беспилотника

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Наёмник из Эстонии Танель Криггуль, который присоединился к украинской армии в прошлом году ради противостояния армии России, погиб.

Об этом говорится в публикации эстонского издания Postimees.

Сообщается, что наёмник участвовал в боях в составе Интернационального легиона. Он погиб в районе города Красный Лиман Донецкой Народной Республики в ночь на 29 сентября.

Как утверждается, дрон уничтожил дом, в котором жил эстонец вместе с боевым товарищем, а взрыв был такой силы, что на месте остались лишь обломки.

Ранее сообщалось, что наёмник из Колумбии Алехандро Эррера, участвовавший в боевых действиях на стороне ВСУ, погиб в зоне специальной военной операции.

В марте 2022 года Министерство обороны России предупредило, что все наёмники, которые приезжают на Украину в помощь киевскому режиму, не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленных.

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