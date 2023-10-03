Посол Антонов: Россия сама определит, кто будет представлять её на саммите АТЭС

Россия сама с учётом практической целесообразности определит, кто будет представлять её на ноябрьском саммите АТЭС в Сан-Франциско.

С таким заявлением выступил посол России в США Анатолий Антонов.

«Мы сами определим, кто поедет от нас в Сан-Франциско, исходя из практической целесообразности, как только получим приглашение», — цитирует посла ТАСС.

Ранее Антонов сообщил, что Россия до сих пор не получила приглашение от США на саммит АТЭС.

Также официальный представитель Госдепартамента США Мэтт Миллер заявил, что в Вашингтоне не ожидают, что президент России Владимир Путин приедет на саммит АТЭС в Сан-Франциско.