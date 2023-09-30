Антонов: Россия до сих пор не получила приглашение от США на саммит АТЭС
Информация об этом появилась в Telegram-канале российского диппредставительства.
«Мы до сих пор не получили официальное приглашение от Вашингтона», — сказал посол.
По его словам, Москва рассчитывает, что Вашингтон обеспечит равный доступ всех делегаций и выдачу виз.
Ранее США по двусторонним каналам донесли до России, что Вашингтон не собирается приглашать ряд лидеров, в том числе и президента России Владимира Путина, на саммит АТЭС в Сан-Франциско.
Также официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва настаивает на том, чтобы смысл работы АТЭС не извращался.