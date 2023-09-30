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Антонов: Россия до сих пор не получила приглашение от США на саммит АТЭС

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Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что российская сторона до сих пор не получила официальное приглашение от США на саммит форума АТЭС в Сан-Франциско, который состоится в ноябре.

Информация об этом появилась в Telegram-канале российского диппредставительства.

«Мы до сих пор не получили официальное приглашение от Вашингтона», — сказал посол.

По его словам, Москва рассчитывает, что Вашингтон обеспечит равный доступ всех делегаций и выдачу виз.

Ранее США по двусторонним каналам донесли до России, что Вашингтон не собирается приглашать ряд лидеров, в том числе и президента России Владимира Путина, на саммит АТЭС в Сан-Франциско.

Также официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва настаивает на том, чтобы смысл работы АТЭС не извращался.

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