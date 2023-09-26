Посол Бердыев: США не пригласят ряд российских лидеров и Путина на саммит АТЭС

США по двусторонним каналам донесли до России, что Вашингтон не собирается приглашать ряд лидеров, в том числе и президента России Владимира Путина, на саммит АТЭС в Сан-Франциско.

Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо в АТЭС Марат Бердыев.

Причиной таких действий, по его словам, в США назвали действующие в отношении российского лидера санкционные ограничения.

При этом посол отметил, что Москва направила запрос США с призывом выполнять свои обязанности государства-председателя АТЭС и отправить приглашение Путину.

«Я, как старшее должностное лицо Российской Федерации,... в очередной раз отправил запрос с призывом направить приглашение российскому лидеру», — цитирует Бердыева РИА Новости.

Ранее Бердыев заявил, что Москва учтёт поведение США при планировании нового саммита АТЭС.

Также сообщалось, что датские власти не пустили в Данию замглавы Минздрава России Олега Салагая на совещание ВОЗ.