Посол России: Москва учтёт поведение США при планировании нового саммита АТЭС
- © AP Photo / Mark Schiefelbein
По его словам, в Москве отметили «растущие аппетиты» американской стороны, в частности — ущемление других экономик.
«Будем учитывать такой подход Вашингтона при принятии решения об уровне представленности России на саммите Форума в ноябре», — цитирует дипломата РИА Новости.
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов ранее заявил, что США отказали представителям России в визах на мероприятия по линии АТЭС.
Бердыев напомнил, что Россия одобрила председательство США в АТЭС, когда Вашингтон подтвердил готовность обеспечить доступ всех делегаций на мероприятия без двойных стандартов.