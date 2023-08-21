Посол России: Москва учтёт поведение США при планировании нового саммита АТЭС

Россия учтёт неподобающее поведение США как председательствующей страны в Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве во время планирования участия в ноябрьском саммите, заявил посол по особым поручениям, старшее лицо в АТЭС от России Марат Бердыев.

По его словам, в Москве отметили «растущие аппетиты» американской стороны, в частности — ущемление других экономик.

«Будем учитывать такой подход Вашингтона при принятии решения об уровне представленности России на саммите Форума в ноябре», — цитирует дипломата РИА Новости.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов ранее заявил, что США отказали представителям России в визах на мероприятия по линии АТЭС.

Бердыев напомнил, что Россия одобрила председательство США в АТЭС, когда Вашингтон подтвердил готовность обеспечить доступ всех делегаций на мероприятия без двойных стандартов.