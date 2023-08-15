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Антонов: США отказали представителям России в визах на мероприятия по линии АТЭС

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Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США отказали представителям России в визах на мероприятия по линии АТЭС.

Информация об этом появилась в Telegram-канале диппредставительства.

«Настаиваем на выдаче нашим представителям всех разрешений на въезд в США в обозначенные ими сроки», — сказал посол.

Кроме того, он подчеркнул, что посольством фиксируются частые случаи отказа в возможности подключиться к ключевым заседаниям по видеосвязи.

Ранее Антонов заявил, что санкции США против России подтверждают ненадёжность американоцентричной системы.

Также, по его словам, США намерены уйти от ответственности за сбои в работе стамбульских договорённостей.

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