Антонов: США отказали представителям России в визах на мероприятия по линии АТЭС

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США отказали представителям России в визах на мероприятия по линии АТЭС.

Информация об этом появилась в Telegram-канале диппредставительства.

«Настаиваем на выдаче нашим представителям всех разрешений на въезд в США в обозначенные ими сроки», — сказал посол.

Кроме того, он подчеркнул, что посольством фиксируются частые случаи отказа в возможности подключиться к ключевым заседаниям по видеосвязи.

Ранее Антонов заявил, что санкции США против России подтверждают ненадёжность американоцентричной системы.

Также, по его словам, США намерены уйти от ответственности за сбои в работе стамбульских договорённостей.