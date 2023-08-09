Антонов: США намерены уйти от ответственности за сбои в работе стамбульских договорённостей

Американская администрация ведёт информационную кампанию, которая направлена на то, чтобы избежать ответственности за сбои в работе стамбульских договорённостей, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

«Попытки Вашингтона оказать давление на развивающиеся страны с тем, чтобы убедить Российскую Федерацию вернуться в зерновую сделку, являются частью информкампании по искажению реального положения дел», — цитирует ТАСС Антонова.

По его словам, США пытаются самоустраниться от ответственности за сбои в работе стамбульских договорённостей.

Он добавил, что уговоры по восстановлению черноморской инициативы не имеют смысла.

В российском оборонном ведомстве до этого предупредили, что с 20 июля все суда, которые направляются по Чёрному морю в украинские порты, будут рассматриваться Россией как потенциальные перевозчики оружия и считаться вовлечёнными в конфликт на стороне киевского режима.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что это связано с прекращением функционирования зерновой сделки и сворачиванием морского гуманитарного коридора.