США разрешили вопросы России по зерновой сделке, но Москва не отвечает на предложения, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

«Что касается конкретных указаний на потенциальные проблемы такие, как банки, перевозка и так далее, мы сделали всё, чтобы убедиться, что эти вопросы разрешены», — приводит Госдеп слова Блинкена в интервью французскому радио.

Он отметил, что сейчас на повестке предложение от ООН России, которое отвечает на все российские озабоченности, но Москва не реагирует.

В российском оборонном ведомстве до этого предупредили, что с 20 июля все суда, которые направляются по Чёрному морю в украинские порты, будут рассматриваться Россией как потенциальные перевозчики оружия и считаться вовлечёнными в конфликт на стороне киевского режима.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что это связано с прекращением функционирования зерновой сделки и сворачиванием морского гуманитарного коридора.