Узнать больше

Блинкен: США решили вопросы России о зерновой сделке

Короткая ссылка
США разрешили вопросы России по зерновой сделке, но Москва не отвечает на предложения, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

«Что касается конкретных указаний на потенциальные проблемы такие, как банки, перевозка и так далее, мы сделали всё, чтобы убедиться, что эти вопросы разрешены», — приводит Госдеп слова Блинкена в интервью французскому радио.

Он отметил, что сейчас на повестке предложение от ООН России, которое отвечает на все российские озабоченности, но Москва не реагирует.

В российском оборонном ведомстве до этого предупредили, что с 20 июля все суда, которые направляются по Чёрному морю в украинские порты, будут рассматриваться Россией как потенциальные перевозчики оружия и считаться вовлечёнными в конфликт на стороне киевского режима.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что это связано с прекращением функционирования зерновой сделки и сворачиванием морского гуманитарного коридора. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить