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Зеленский пригрозил, что Россия останется без судов, если продолжит «блокировать» Чёрное море

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Украинский президент Владимир Зеленский пригрозил, что Россия может остаться без судов в том случае, если не прекратит «блокировать» зерновой коридор в Чёрном море после окончания зерновой сделки.
Зеленский пригрозил, что Россия останется без судов, если продолжит «блокировать» Чёрное море
  • Gettyimages.ru

Такое заявление он сделал в ходе интервью аргентинскому изданию Nacion, передаёт РИА Новости.

По его словам, после того как Россия вышла из зерновой сделки и заблокировала коридор, Украине приходится искать обходные пути для экспорта продукции.

«Если она (Россия. — RT) продолжит в том же духе, у неё не останется ни одного корабля к концу конфликта», — сказал Зеленский.

Ранее украинский глава сообщил, что Киев не планирует переносить боевые действия на территорию России.

В российском оборонном ведомстве до этого предупредили, что с 20 июля все суда, которые направляются по Чёрному морю в украинские порты, будут рассматриваться Россией как потенциальные перевозчики оружия и считаться вовлечёнными в конфликт на стороне киевского режима.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что это связано с прекращением функционирования зерновой сделки и сворачиванием морского гуманитарного коридора. 

Замглавы российского Министерства иностранных дел Сергей Вершинин уточнил, что заявление Министерства обороны России о том, что все суда, следующие по Чёрному морю в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов, касается возможности запроса на осмотр таких судов.

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