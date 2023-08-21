Посол Бердыев заявил, что США препятствуют участию России в работе АТЭС

США препятствуют полноценному участию России в работе Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), заявил посол по особым поручениям, старшее лицо в АТЭС от России Марат Бердыев.

«Складывающаяся ситуация создаёт серьёзные препятствия для нашего полноценного участия в деятельности АТЭС под американским председательством и не может не сказываться на результативности», — цитирует его РИА Новости.

По словам дипломата, Россия одобрила председательство США в АТЭС, когда Вашингтон подтвердил готовность обеспечить доступ всех делегаций на мероприятия без двойных стандартов.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов ранее заявил, что США отказали представителям России в визах на мероприятия по линии АТЭС.

Также, по его словам, США намерены уйти от ответственности за сбои в работе стамбульских договорённостей.