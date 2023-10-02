Госдеп США: Вашингтон не ожидает приезда Путина на саммит АТЭС в Сан-Франциско
- РИА Новости
«Я не думаю, что Владимир Путин будет здесь... Его не будет в Сан-Франциско в ноябре, я думаю, всем это ясно», — цитирует Миллера РИА Новости.
Также представитель Госдепа не стал отвечать на вопрос, какова возможность приглашения на саммит министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что российская сторона до сих пор не получила официального приглашения от США на саммит форума АТЭС в Сан-Франциско.