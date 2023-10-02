Суд над сенатором США Менендесом назначен на май 2024 года

Судебное разбирательство по делу американского сенатора Роберта Менендеса, обвиняемого в коррупции, назначено на 6 мая 2024 года.

Об этом сообщает телеканал CNBC.

«Судебный процесс над сенатором Менендесом из Нью-Джерси и его женой Надин по обвинению во взяточничестве и коррупции начнётся 6 мая 2024 года», — говорится в публикации.

22 сентября 69-летнему демократу Менендесу, который является сенатором от штата Нью-Джерси, были предъявлены обвинения в коррупции.

Прокуратура заявила, что обвинения также предъявляются жене сенатора Надин Менендес. Супруги подозреваются во взяточничестве «в связи с их коррупционными отношениями с тремя бизнесменами из Нью-Джерси».

По имеющимся данным, сенатор действовал в интересах властей Египта, передавая стране чувствительную правительственную информацию.