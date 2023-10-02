Узнать больше

Суд над сенатором США Менендесом назначен на май 2024 года

Короткая ссылка
Судебное разбирательство по делу американского сенатора Роберта Менендеса, обвиняемого в коррупции, назначено на 6 мая 2024 года.
Суд над сенатором США Менендесом назначен на май 2024 года
  • © AP Photo/Jose Luis Magana

Об этом сообщает телеканал CNBC.

«Судебный процесс над сенатором Менендесом из Нью-Джерси и его женой Надин по обвинению во взяточничестве и коррупции начнётся 6 мая 2024 года», — говорится в публикации.

22 сентября 69-летнему демократу Менендесу, который является сенатором от штата Нью-Джерси, были предъявлены обвинения в коррупции.

Прокуратура заявила, что обвинения также предъявляются жене сенатора Надин Менендес. Супруги подозреваются во взяточничестве «в связи с их коррупционными отношениями с тремя бизнесменами из Нью-Джерси».

По имеющимся данным, сенатор действовал в интересах властей Египта, передавая стране чувствительную правительственную информацию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить